Schnuppern beim Musikverein

Wer Lust hat ein Instrument zu lernen wie zum Beispiel Trompete, Tuba, Saxophon oder Klarinette kommt zum Schnuppernachmittag des Musikvereins Langendorf am Samstag, 23. März, in den Proberaum in der Alten Schule in Langendorf. Beginn ist um 15 Uhr. An diesem Tag können viele Instrumente ausprobiert werden, da ein allgemeiner Probentag zur Konzertvorbereitung stattfindet. Es stehen nahezu alle Instrumente zum Ausprobieren zur Verfügung, teilt der Musikverein mit. sek