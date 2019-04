Schnupperkurs im Folktanz

Der Förderkreis Europäische Städtepartnerschaften Bad Brückenau e.V. veranstaltet am Sonntag, 28. April, ab 17 Uhr in der TV-Halle einen Folktanz-Schnupperkurs. Gelernt werden dabei unter anderem bretonische Tänze. Wer also am Wochenende in ungezwungener Atmosphäre das Tanzbein schwingen möchte, kann sich telefonisch bei Vorsitzender Barbara Glanc, Tel.: 0157/727 763 33 anmelden. sek