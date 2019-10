Schnupperkurs für Veeh-Harfe

Die August-Kömpel-Musikschule bietet auch in diesem Herbst wieder einen Veeh-Harfen Schnupperkurs für Senioren an. Die Veeh-Harfe ist ein Saitenzupfinstrument, das ohne Notenvorkenntnisse gespielt werden kann. Sie wurde von Hermann Veeh entwickelt. Im Mittelpunkt des Unterrichtes steht die Freude am gemeinsamen Musizieren. Der Unterricht findet einmal wöchentlich immer dienstags von 9.45 Uhr bis 10.30 Uhr im Saal der Musikschule statt und wird von der Musikpädagogin Petra Schmitt-Sperber geleitet. Start ist nach den Herbstferien am 5. November und findet bis zu den Weihnachtsferien sieben Mal statt. Die Anmeldung erfolgt per Mail unter musikschule-brk@t-online.de oder Tel. 09741/3541 (Dienstag und Mittwoch, 14 bis 16 Uhr). Anmeldeschluss ist Donnerstag, 31. Oktober. sek