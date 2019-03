Schnupperkurs für Jugend

Manfred Mellenthin Von einem musikalisch sehr aktiven Jahr, mit vielen guten Auftritten, bei denen die Musiker eine sehr gute Einsatzbereitschaft und hohes Engagement gezeigt hatten, berichtete bei der Jahreshauptversammlung der "Lauertaler Musikanten" Vorsitzender Michael Mangold. Er hob hervor, dass sich die Blaskapelle in musikalischer Sicht dank der ausgezeichneten Arbeit von Dirigent Hubert Ziegler erneut sehr positiv weiterentwickelt habe.

Öfters zu Hause musizieren

Mangold appellierte an die Aktiven, nicht nur bei den Musikproben regelmäßig teilzunehmen, sondern auch zu Hause ab und an sein Musikinstrument zum Musizieren in die Hand zu nehmen.

Ein Problem, das zahlreiche andere Musikkapellen auch plagt, sei nach wie vor, dass der Ausfall von ein, zwei Musikern oft schwer zu ersetzen ist. "Aber auch, wenn bei uns nicht alles perfekt ist, machen wir aus unseren Möglichkeiten das Bestmögliche", stellte Mangold fest.

Oktoberfest Top-Ereignis

Für die Musikanten und ihre Fans war aber der Auftritt beim "Historischen Oktoberfest" in München, zu dem man mit zwei Bussen anreiste, das absolute Topereignis des Jahres. Ein großes Lob richtete Mangold auch an die Jungmusiker, die ein fester und unverzichtbarer Bestandteil für die Kapelle sind.

Satzung geändert

Geändert wurde in einzelnen Punkten (unter anderem Mitgliedschaft und die Aufnahme von Mitgliedern) die Vereinssatzung, die einstimmig angenommen wurde. Ein besonders großes Dankeschön richtete Mangold an Dirigent Klaus Seufert und Ehrenvorstand Wolfgang Bötsch für die erfolgreiche Arbeit mit der Senioren-Kapelle. Für das laufende Jahr kündigte Mangold mit Blick auf eine effektive Jugendarbeit an, nach dem Konzert im April wieder einen Schnupperkurs anzubieten. Aktuell sind mit Julius Back (Tenorhorn), Linus Back (Trompete), Lena Then (Querflöte) und Fabian Hehn (Schlagzeug) vier Jungmusiker in der Ausbildung.

"Sommerserenade" geplant

Geplant ist, am 5. Juli auf dem Dorfplatz eine "Sommerserenade" zu veranstalten. Am 6. Oktober spielt die Kapelle beim Standkonzert auf dem Marktplatz in Bad Neustadt auf. Zahlreiche weitere Auftritte sind schon im Jahreskalender fest verankert.