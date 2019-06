Es findet ein Golf-Schnupperkurs am Samstag, 8. Juni, auf der Anlage des Golf-Clubs statt. Nicht-Golfer können den grünen Sport Schritt für Schritt kennenlernen. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Clubterrasse. Golfschläger und Bälle werden gestellt. Um Anmeldung unter Telefon 09567/9811580 oder per E-Mail an info@gc-coburg.de wird gebeten. red