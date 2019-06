Erlangen vor 15 Stunden

Schnupperfischen am Samstag

Am Samstag, 22. Juni, veranstaltet der Bezirksfischereiverein Erlangen ab 9 Uhr ein Schnupperfischen am Alterlanger See. Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr. Kinder und Jugendliche bis einschließl...