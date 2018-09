Schnupperangeln mit Wasserbestimmung

Was finden wir im Wasser? Wie stelle ich eine Angel zusammen? Eine Antwort auf diese Fragen gibt das Angebot des Angelvereins Rodachtal (Telefon 0160/ 6359245) Teilnehmern im Alter von sechs bis 16 Jahren. Treffpunkt zu der Veranstaltung ist am Kurparkteich, Termin ist am Samstag, 8. September, um 10 Uhr. Informationen dazu gibt es auch im Internet auf www.angelvereinrodachtal.de. red