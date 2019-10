Am Montagmorgen kaufte ein Rentner in einem Verbrauchermarkt in der Kissinger Straße in Hammelburg ein. Ein Ladendetektiv konnte ihn dabei beobachten, wie er zwei Packungen Schnupftabak im Wert von vier Euro in seine Hosentasche steckte. Auf das Band an der Kasse legte er aber lediglich einige andere Produkte, die er auch zahlte. Nachdem er den Kassenbereich verlassen hatte, wurde er darauf angesprochen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Hausverbot erteilt. pol