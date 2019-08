Am Samstag, 31. August, wandert der Schnupferverein Eggenbach wieder nach Hemmendorf. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Ortsausgang Freiberg Richtung Lahm oder um 19 Uhr in Hemmendorf. Um Anmeldung bei Sabine Herr, Telefon 09533/1224, wird gebeten. Anmeldeschluss ist am 24. August. red