Schnitzel gingen in Rauch auf

Der Brand eines Mehrfamilienhauses wurde am Donnerstag gegen 13 Uhr gemeldet. Von außen seien offene Flammen zu sehen. Die Feuerwehren Bad Brückenau und Römershag rückten deshalb mit großem Aufgebot an. Immerhin wohnen in dem Gebäude über vierzig Menschen.

Bereits beim Anrücken der Polizeistreifen war klar, dass das Feuer wohl auf eine Wohnung begrenzt war. An der Wohnungstür im zweiten Stock roch es stark nach Essen. Wohl erst von der Türklingel geweckt machte ein 54-jähriger Mann auf. Die Wohnung war voller dunkler Rauchschwaden. Sämtliche Wohnungen im Haus waren mittlerweile geräumt worden. Feuerwehrkräfte mit Atemschutz rückten an: Der Mann hatte sich mehrere Schnitzel in die Pfanne gehauen und war dann im Wohnzimmer eingeschlafen. Sein Schlaf war so tief, dass er die Martinshörner des anrückenden Löschzugs nicht hörte. Die von außen sichtbaren Flammen stammten vom angebrannten Essen, von dem Flammen durch das geöffnete Dachfenster hinaus schlugen. Auf den Mann kommt wegen leichtsinnigen Verhaltens ein Bußgeldverfahren zu, denn der Vorfall war nicht der erste Brandfall bei ihm. Er war wohl betrunken. pol/dpa