Schnittkurs für Obstbäume

Der Obst- und Gartenbauverein Königsberg bietet unter der Leitung von Edgar Brohm einen Ziergehölze- und Obstbaumschnittkurs in Theorie und Praxis an. Er findet am Samstag, 1. Februar, von 14 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist das Volksbildungswerk in Königsberg. Der Kurs ist für Anfänger und erfahrene Gärtner geeignet. Die Teilnahme ist für Mitglieder Königsberger Vereins und des VBW kostenlos. Eine Anmeldung ist nötig, Telefon 09525/254. red