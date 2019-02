Schnittkurs beim Gartenbauverein

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Königsberg bietet am Samstag, 9. Februar, einen Workshop zum Baum- und Sträucherschnitt an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Volksbildungswerk (VBW) in Königsberg. Nach einem Theorieteil in der Aula des VBW-Heims gehen die Teilnehmer nach einer kurzer Pause zum praktischen Teil in die Natur. Nach der Besichtigung der geschnittenen Bäume vom letzten Jahr wird der Workshop in einem Privatgarten für die Obst- und Ziersträucher fortgesetzt. Zudem besteht die Möglichkeit, an den Referenten Edgar Brohm auf Goßmannsdorf Fragen zu Problemen im eigenen Garten zu stellen. Der Kurs ist für Anfänger sowie für erfahrene Gärtner geeignet. Die Teilnahme ist für Mitglieder des OGV Königsberg kostenlos. Für Nichtmitglieder wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung ist beim VBW Königsberg (Telefon 09525/254) erbeten. sn