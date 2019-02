Schnittkurs an Obstbäumen

Zu Beginn des neuen Gartenjahres bietet der Obst- und Gartenbauverein Eggolsheim am Samstag, 9. März, einen Obstbaumschnittkurs an. Hierbei gibt es theoretische und praktische Tipps für den fachgerechten Schnitt, um eine ertragreiche Ernte zu erreichen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr der vereinseigene Obstgarten am Mittelweg in Eggolsheim. Referenten sind Alfons Schumm sowie die beiden zertifizierten Obstbaumpfleger Kai-Uwe Schröder und Martin Albert. Die Teilnehmer werden gebeten, Schneidwerkzeug mitzubringen. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Für Fragen vorab steht Sabine König unter der Telefonnummer 09545/1546 gerne zur Verfügung. red