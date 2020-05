Ab dem 10. Mai finden wieder Gottesdienste in der St.-Maria-Kirche in Schney statt. Dabei ist die mögliche Anzahl von Personen in der Kirche auf maximal 30 begrenzt. Die Gottesdienstbesucher benötigen für den gesamten Gottesdienst eine Mund-Nase-Bedeckung, die sie entweder mitbringen oder am Eingang gegen eine kleine Spende bekommen können. Am Eingang steht Desinfektionsmittel für die Hände. Die Plätze sind markiert. Liedtexte werden mit Beamer an die Wand geworfen, alternativ liegen Liedzettel aus. Spenden werden am Ausgang in einem offenen Korb gesammelt. In der Kirche muss der Abstand von zwei Metern zu anderen Personen zu jeder Zeit eingehalten werden. Um das zu ermöglichen, wird ein Sicherheitsteam helfen, einen Platz zu finden. Nicht an jeder Stelle der Kirche können Ehepaare oder Personen aus einem Haushalt zusammen sitzen. Es wird um Verständnis gebeten, wenn vieles anders ist als gewohnt.Trotzdem freut sich der Kirchenvorstand darauf, wieder Gottesdienste in der Kirche feiern zu können. Um den Start entspannt gestalten zu können, beginnen die Gottesdienste in den kommenden zwei Wochen erst um 9.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sollten Besucher am ersten Sonntag keinen Platz bekommen, wird ihnen auf Wunsch für den nächsten Sonntag ein Platz reserviert. Nach den ersten beiden Gottesdiensten wird der Kirchenvorstand überprüfen, was geändert werden muss. Rückmeldungen sind in dieser Zeit deshalb besonders wichtig.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an das Pfarramt/Pfarrerin Vincent, Tel. 09571/8585. red