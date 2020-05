Sterbfritz 19.05.2020

Preisflug

Schnellste Taube aus Volkers

Der 1. Preisflug in der neuen Saison der Reisevereinigungen Schlüchtern-Sinntal, Bad Soden Salmünster und Fliedetal-Neuhof wurde 16. Mai von Neumarkt in der Oberpfalz gestartet. Um 10 Uhr bei gutem We...