Schnelles Internet und mehr Busse

Zweifelsfrei sind die Digitalisierung, der demografische Wandel und eine nachhaltigere Lebensweise Themen, die auch den Landkreis Haßberge zukünftig beschäftigen werden. "Wir müssen uns aber fragen, stellen wir im Landkreis die richtigen Weichen?", so der Junge Liste Kreisvorsitzende Julian Müller, bei der Sitzung der Nachwuchspolitiker.

Die Anwesenden waren sich einig, dass die lokale Politik nicht genug für dieses Themen tut. Gerade im Blick auf die Arbeitswelt seien ein flächendeckendes Mobilfunknetz und ein schneller Internetzugang in jedem Haus Pflicht, sind sich alle einig. Alexander Ambros, Kreisrat für die Junge Liste, verspricht: "Dem Thema nehmen wir uns noch in dieser Legislaturperiode an!"

Neue Konzepte

Auch die Themen Mobilität im Alter und ein sinnvoller Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln wurden ausgiebig diskutiert. Die aktuelle Situation, die von wenigen Verbindungen und leeren Bussen geprägt ist, sei nicht zufriedenstellend. Neue Konzepte würden in anderen Landkreisen erfolgreich getestet. Für diese solle sich der Landkreis bewerben.