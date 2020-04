Schnelles Internet für Kirchlauter

Im Landkreis Haßberge verschwinden weiße Flecken der Breitbandversorgung. Wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar (SPD) mitteilt, fließen 90 000 Euro aus dem Förderprogramm zur Unterstützung des Breitbandausbaus an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebelsbach. Der Zuschuss soll verwendet werden, um in der Gemeinde Kirchlauter für schnelles Internet zu sorgen.

"Leider gibt es in meinem Wahlkreis noch immer viele Bereiche, in denen wir Nachholbedarf in Sachen schnelles Internet haben", stellt Sabine Dittmar fest. Umso mehr freut sie sich, dass nun die Chance besteht, einen dieser "weißen Flecken" besser auszustatten.

Mit den 90 000 Euro wird ein Projekt der VG Ebelsbach bezuschusst, das den Breitbandausbau von unterversorgten Adressen in der Gemeinde Kirchlauter ermöglichen soll. "Davon gibt es einige", berichtet Dittmar von ihren Besuchen in der Kommune. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Ausbau auf 150 000 Euro, die mit 60 Prozent bezuschusst werden. Eine ausreichend schnelle Breitbandverbindung sei eminent wichtig. Das zeige sich gerade in diesen Tagen, in denen immer mehr Menschen als Folge der Corona-Krise im Home-Office arbeiten. red