Schnellere Anschlüsse für die Ebenhäuser

Gut 700 Haushalte in Ebenhausen können bald schnelle Anschlüsse nutzen, teilt die Gemeinde Oerlenbach mit. Ab Mitte Juli 2019 stehen die neuen, schnellen Internet-Anschlüsse in Ebenhausen zur Verfügung. Bürgermeister Franz Kuhn überzeugte sich vor Ort vom pünktlichen Fortgang der Arbeiten. Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind.

Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Damit erhalten die Kunden in Ebenhausen einen Anschluss, der alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen bietet: Video-Streaming, Gaming oder Arbeiten von zu Hause. Er eignet sich auch für Technologien wie Virtual Reality, Telemedizin und Smart Home, heißt es weiter.

"Wir liegen voll im Plan. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren: Viele Glasfaserkabel sind verlegt, viele Verteiler stehen schon", sagt Wolfgang Neumann, Vertriebs-Manager bei der Telekom. "Wir danken der Gemeinde Oerlenbach für die gute Zusammenarbeit."

Für Arbeiten unverzichtbar

"Gut, dass der Ausbau so zügig voranschreitet", sagt Franz Kuhn. "Unsere Bürgerinnen und Bürger können es kaum erwarten, die moderne digitale Infrastruktur zu nutzen. Schnelle Internetanschlüsse sind heute für das Leben und Arbeiten in der Gemeinde unverzichtbar."

Grundsätzlich kann ein Wechsel auf das glasfaserbasierende VDSL-Netz und die somit erhältliche höhere Bandbreite nur durch den Kunden selbst beauftragt werden, da hier neue Tarife gelten. Von dem Breitbandausbau der Telekom können auch die Kunden anderer Anbieter profitieren, wenn der Anbieter entsprechende Kapazitäten bei der Telekom einkauft. red