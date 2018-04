Schneller surfen in Ebelsbach und Breitbrunn

Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Internet-Ausbau in weiteren Teilen von Ebelsbach und Breitbrunn gewonnen. Davon dürften rund 30 Haushalte der Gemeinde Breitbrunn und rund zehn Haushalte der Gemeinde Ebelsbach profitieren. Die Telekom wird rund 18 Kilometer Glasfaser verlegen und fünf Glasfasernetzverteiler aufbauen. Die Anbindung der Gebäude mit Glasfaser an den Glasfasernetzverteiler erfolgt, wenn der jeweilige Grundstückseigentümer zuvor mit der Telekom eine Nutzungsvereinbarung über die Errichtung und den Betrieb eines lichtwellenbasierten Grundstücks- und Gebäudenetzes abgeschlossen hat. Das Netz wird dann so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind.



Vertrag unterzeichnet

Beide Gemeinden haben dazu einen Vertrag unterschrieben. Im Bereich von Breitbrunn belaufen sich die Investitionskosten auf 459 763 Euro und im Bereich Ebelsbach auf 118 702 Euro. In Ebelsbach werden damit die Grundstücke "Schützenplatz 15-19" über die Schützenstraße erschlossen. In Breitbrunn geht es mehr um den Anschluss der Weiler Finkenmühle, Steinbruch, Hasenmühle, Doktorshof und Paßmühle sowie die Biogasanlage Beierlieb und das Anwesen Nitschke in Lußberg. Außerdem soll ein Anschluss für die geplante Erlebniswelt "Fränkische Sandsteinwelten" vorgesehen werden.

"Für Familien, Arbeitnehmer mit Home Office, Selbstständige und unsere Unternehmen bringt höheres Tempo enorme Vorteile", meinte der Ebelsbacher Bürgermeister Walter Ziegler. "Schnelles Internet ist ein wichtiger Standortvorteil, der sich auch positiv auf den Wert einer Immobilie auswirkt", ergänzte Bürgermeisterin Gertrud Bühl von Breitbrunn. Laut Klaus Markert von der Telekom werde man noch Ende 2018 beginnen und 2019 zum Ende kommen. gg