Schneller ins Internet

Rund 240 Haushalte im Markt Euerdorf können jetzt schneller im Internet surfen. Im neuen Netz sind Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich. Das gilt auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Die Telekom hat dafür rund drei Kilometer Glasfaser verlegt und zwei Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Technik aufgerüstet. "Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig", sagt Patricia Schießer, Bürgermeisterin. "Deshalb freuen wir uns, dass der Markt Euerdorf jetzt vom Ausbau-Programm der Telekom profitiert. So bleibt unsere Gemeinde als Wohn- und Arbeitsplatz attraktiv."

"Wer die schnellen Internetanschlüsse nutzen möchte, kann sie ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel buchen", sagt Peter Flory, Regionalmanager der Deutschen Telekom in einer Mitteilung. Weitere Infos gibt es unter www.telekom.de/schneller. red