Schneller als erlaubt

Mehrere Beamte der Polizeiinspektion Stadtsteinach haben am Donnerstag von 14.30 bis 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 303 in Höhe Ludwigschorgast eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Großteil der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer. Allerdings mussten neun Autofahrer beanstandet werden. Während sieben davon ein Verwarnungsgeld erhielten, bekommen zwei demnächst Post von der Bußgeldstelle. Der Spitzenreiter war in diesem Bereich mit 100 Sachen unterwegs. Zusätzlich wurden noch zahlreiche Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht und wegen Telefonierens am Steuer festgestellt. Eine 23-jährige Irakerin, die als Beifahrerin in einem Polo saß, wurde wegen eines Verstoßes nach dem Aufenthaltsgesetz zur Anzeige gebracht. pol