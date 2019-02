Schneller, als die Polizei erlaubt

Ohne Schein: Am Sonntagvormittag kontrollierten Beamte der Polizei Neustadt einen Motorrollerfahrer in Oeslau in der Schalkauer Straße. Zuvor waren die Beamten dem 53-Jährigen hinterhergefahren und hatten dabei festgestellt, dass der Rollerfahrer etwa 50 km/h schnell ist. Bei der Kontrolle zeigte der Mann eine Mofa-Prüfbescheinigung vor. Auf Nachfrage gab er zu, dass er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheines der Klasse AM sei. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. pol