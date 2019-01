Schnelle Poesie in der Alten Aula

Altehrwürdiges Ambiente und moderne Literatur-Form - das kommt am 1. Februar in der Alten Aula in Münnerstadt ab 20 Uhr zusammen, wenn der Altstadtverein in Kooperation mit der Stadt Münnerstadt gemeinsam mit Organisator und Moderator Manfred Manger zum 1. Münnerstädter Poetry Slam lädt.

Die Idee, die AVM-Vorsitzender Oliver Schikora und Kilian Düring, städtische Kreativkraft in der Touristinfo im Deutschordensschloss gemeinsam entwickelten, kommt offenbar sehr gut an: Rund eine Woche vor dem Auftritt der Slammer aus ganz Deutschland melden die Veranstalter stolz: Ausverkauft!

Neun Poetry Slammer aus Deutschland, die zahlreiche Titel bei deutschen Poetry-Slam-Meisterschaften gewannen und schon international aufgetreten sind, kommen auf die Bühne. Mit dabei sind Ezgi Zengin (Augsburg), Jessy James LaFleur (Berlin), Maurice Massari (Passau), Martin Weyrauch (Etzen-Gesäß), Korbinian Schmid (München), "Trulla" (München), Isa Nicklas (Schweinfurt), Oliver Walter (Spalt) und Lokalmatadorin Hannah Conrady aus Münnerstadt.

Renommiertes Line-Up

Die Slammer, die Manfred Manger eingeladen hat, sind in der Szene renommiert und haben zahlreiche Preise gewonnen. Die in Berlin lebende Poetin Jessy James LaFleur hat die niedersächsischen und Bremer Poetry Slam-Meisterschaften gewonnen und die in Belgien, wo sie aufwuchs. Ihre Gedichte und Kurzgeschichten wurden in verschiedenen Büchern und Magazinen weltweit veröffentlicht.

Die 20 Jahre alte Hannah Conrady stammt aus Münnerstadt und studiert in Würzburg. Sie schrieb schon als Kind Geschichten und ist seit einigen Jahren mit Erfolg auf den Slam-Bühnen deutschlandweit unterwegs, gewann unter anderem die thüringische U20-Meisterschaft. Schreiben bedeutet für sie auch die alltäglichsten Situationen in etwas Außergewöhnliches zu verwandeln und vor allem jeder und alles sein zu können. "Das Wundervolle am Poetry-Slam ist dabei, die Poesie mit anderen teilen zu dürfen und die sonst eher einsame Literatur zu einem gemeinsamen Erlebnis zu machen", sagt Conrady.

Nur selbst Geschriebenes

Poetry Slam ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte in einer vorgegebenen Zeit dem Publikum vorgetragen werden. Danach küren die Zuhörer den Sieger. Wichtig ist, dass der Text selbst geschrieben ist und durch bewusste Selbstinszenierung vorgetragen wird. Poetry Slam entstand 1986 in Chicago, verbreitete sich in den 1990er Jahren in der Welt.

Manfred Manger brachte das Format vor elf Jahren zum ersten Mal in Schweinfurt und Umgebung auf, organisiert seither jedes Jahr mehrere Poetry Slams sowie Workshops an Schulen.

Los geht's am 1. Februar um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Es gibt eine Pause, für Verpflegung ist gesorgt. Aktuelle Informationen zum Event finden Sie auf Facebook unter Münnerstädter Poetry Slam. red