Am Samstag, 13. Juli, um 10.30 Uhr beginnt der Kochkurs "Schnelle indisch-pakistanische Küche" der Volkshochschule Hammelburg. Der Kursleiter Ata Ur Rehmann Chaudhry zeigt, wie man mit wenig Zeit vielfältig kochen kann und führt in die außerordentliche Vielfalt von kostbaren Gewürzen und Gewürzmischungen der Kochkultur dieser Länder ein. Der Kurs findet in der Schulküche der Mittelschule statt. Anmeldungen sind bei der Volkshochschule Hammelburg unter https://vhs.hammelburg.de oder im vhs-Büro montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr möglich. Telefonische Auskünfte unter 09732/902 434. sek