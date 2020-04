Schnelle Hilfe zugesagt

Die aktuelle Lage stellt die Menschen und den Arbeitsmarkt in der Region vor große Herausforderungen. Insbesondere viele Einzelunternehmer sowie kleine und mittelständische Betriebe plagen existenzielle Sorgen. Das Kurzarbeitergeld soll helfen, die Krise zu bewältigen, indem es Entgeltausfälle abfedert und so verhindert, dass Mitarbeiter entlassen werden müssen. "Wir setzen alles daran, Rat- und Hilfesuchende zu unterstützen, Anzeigen aufzunehmen und diese so schnell es uns irgend möglich abzuarbeiten,", verspricht Sebastian Peine, Chef der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof.

Mehr Mitarbeiter im Einsatz

"Um dies zu gewährleisten, haben wir zusätzliche Mitarbeiter qualifiziert oder aus dem Ruhestand zurückgeholt", so Peine. Auch nutze die Behörde das Wochenende zur Bewilligung des Kurzarbeitergeldes. "Auch für Arbeitnehmer sind wir unter der Rufnummer 0921/887100 von 8 bis 18 Uhr da."

Eine stabile Datenbasis, auf der das Ausmaß der Kurzarbeit abzuschätzen wäre, gebe es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Dies ist laut Peine im Ablauf des Verfahrens begründet: "Befürchten Betriebe Kurzarbeit, müssen sie dies bei der Agentur für Arbeit vorsorglich anzeigen. Ohne Anzeige ist später keine Zahlung möglich." Werde dann tatsächlich verkürzt gearbeitet, reiche der Betrieb innerhalb von drei Monaten die erforderlichen Abrechnungslisten ein. Erst danach sei klar, "wie groß der Arbeitsausfall war, wie viele Personen und welche Branchen genau betroffen waren".

Hohe Betroffenheit

Aufgrund der besonderen Bedeutung und Dynamik der aktuellen Ereignisse wurden laut Amtsleiter Sonderauswertungen veranlasst, die wenigstens erste Anhaltspunkte liefern, um die Lage auf dem lokalen Arbeitsmarkt einzuschätzen und einzu-ordnen. "Bis Ende letzter Woche gingen rund 2500 Anzeigen für Kurzarbeitergeld ein. Durch die aktuell hohe Betroffenheit kommt täglich eine Vielzahl wei-terer Anzeigen hinzu."

Da diese noch nicht alle geprüft und erfasst seien, sei derzeit keine Aussage zu den potenziell Betroffenen möglich.

Bereits während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 hat sich Peine zufolge das Instrument bewährt. Realisiert wurde die Kurzarbeit damals letztlich für 410 Betriebe mit rund 11 100 Mitarbeitern. Anders als 2009 betreffe die aktuelle Krise jedoch nahezu alle Branchen.

"Finanzmittel sind ausreichend vorhanden. Die Arbeitgeber können sich darauf verlassen, dass das Kurzarbeitergeld an alle gezahlt wird, die einen Anspruch haben. So können wir einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung von Unternehmen und Beschäftigten in der Region leisten", betont der Agenturleiter.