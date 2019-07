Schnelle Delphine

Das Schwimmfest des Kreisjugendrings fand im Freibad Scheßlitz statt. 100 Teilnehmer aus vier Vereinen gingen an den Start. Geschwommen wurde in jeder Altersklasse 50 Meter Brust und 50 Meter Kraul. Die "Delphine" des SC Lichteneiche waren mit 58 Startern wieder einmal die größte Mannschaft. Sie gewannen in den Einzelwettbewerben 18 Gold-, 14 Silber- und 15 Bronzemedaillen. Bei den neun Staffeln gingen sie achtmal als Sieger aus dem Wasser. Die kompletten Ergebnislisten sind im Internet unter www.kjr-bamberg.de/veranstaltungen/sport/schwimmfest zu finden. red