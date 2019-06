Schnelle Abhilfe nach Aufschrei

Eckehard Kiesewetter Junkersdorf — Na, das ging aber flugs: Gerade mal eine Woche nachdem der FT über den verheerenden Zustand der Ortsdurchfahrt im Pfarrweisacher Gemeindeteil Junkersdorf berichtet hatte, rückten die Baumaschinen an.

An mehreren Stellen im Dorf und am südlichen Ortseingang wurden die Schäden beseitigt. Unter anderem auch an einer besonders malträtierten Fläche direkt vor dem Privatanwesen der Familie Arnold. Dort hatte das gesamte denkmalgeschützte Haus vibriert, wenn der Schwerlastverkehr vorbei dröhnte. Dieses Missstands hatte sich der FT angenommen, nachdem die Beschwerden der Familie lange Zeit ohne Erfolg blieben.

Am Montag kam die Abhilfe und keine zwei Tage dauerte es, dann waren Teile der Fahrbahn abgefräst und die betroffenen Bereiche wieder geteert, der Bautrupp der Straßenmeisterei wieder abgezogen. "Jetzt ist alles ruhig, richtig angenehm", freut sich Sabrina Arnold über die ungewohnte Behaglichkeit daheim: "Das ist jetzt ganz was anderes."

Das Lob gaben wir gerne weiter an den verantwortlichen Mann beim Staatlichen Bauamt in Schweinfurt, Manfred Rott. "Das war ja so versprochen, dass das bis zu den Sommerferien gemacht ist", sagt der. Er geht davon aus, dass die Straßenmeisterei diesen Abschnitt kurzfristig vorgezogen hat. Denn die B279 im Bereich Junkersdorf sei nur eine von vielen Strecken im 1200 Kilometer langen Straßennetz in seinem Dienstbereich (Kreise Haßberge, Schweinfurt und Rhön Grabfeld).

"Nach jedem Winter fallen Ausbesserungsarbeiten an" sagt der Baudirektor und verweist auf andere Streckenabschnitte, die es ebenfalls bitter nötig haben, beispielsweise die Ortsdurchfahrt von Dankenfeld, Straßen im Steigerwald, im Bereich Untersteinbach oder im Umfeld von Kottendorf. Die Liste ist lang, nicht nur Kleinigkeiten, wie in Junkersdorf.

"Es ist ja nicht so, dass nichts gemacht wird", wehrt sich Rott gegen Vorwürfe in der Presse. So habe man in jüngster Vergangenheit mehrfach versucht, die Probleme in Junkersdorf mit Kaltmischgut in den Griff zu bekommen. "Auf wenig befahrenen Strecken kann sowas lange halten", sagt er. Doch die Bundesstraße zwischen Maroldsweisach und Ebern ist stark frequentiert - erst recht vom Schwerlastverkehr. Nun also die größere Lösung.

Die Straßenmeisterei kann in solch einem Fall, nicht wie früher auf eigene Geräte zurückgreifen. "Das war politisch nicht mehr gewollt", erklärt Rott. Also müssen Fräse, Walze und Co. angemietet, Gehsteigfertiger angeheuert werden. Wenn möglich, werden auf diese Weise Sammelaufträge erledigt. Dann muss es ratzfatz gehen. "Das ist rationeller", sagt der Baudirektor aus Theres.