Schnell wie die Feuerwehr in die "Top Ten"

Mit ihrem am letzten Freitag veröffentlichten Album "Hallo alle Mann" haben die "Dorfrocker" laut Mitteilung vom Montag aus dem Stand auf Platz 9 der offiziellen deutschen Albumcharts. Diese werden aktuell von Paul McCartney, Eminem und Lenny Kravitz angeführt.

"Wir freuen uns riesig auf das dritte Top-Ten-Album in Folge - das ist einfach nur geil", so die Dorfrocker. Ausschlaggebend für diesen Erfolg dürfte, davon sind die Brüder aus Kirchaich überzeugt, auch das vor kurzem veröffentlichte Video zur Single "Feuerwehren" sein, mit dem sie alle ehrenamtlichen Helfer der Nation würdigen wollen. In wenigen Tagen haben die Dorfrocker damit nach eigenen Angaben bereits über 2,3 Millionen Video-Aufrufe in den sozialen Medien auf Youtube und Facebook erreichen können. Tausende Menschen kommentierten und teilten das Video bereits und auch Trendsetter im Internet posteten das Video nun als aktuellen Internet-Trend.

"Für uns Dorfrocker sind alle ehrenamtlichen Helfer wie die Feuerwehren die Helden des Alltags, welchen viel zu selten mit der nötigen Anerkennung entgegengetreten wird. Wir haben in all den Jahren viele positive Erfahrungen mit Feuerwehrleuten und der Feuerwehr gemacht und finden es ein wenig schade, dass man in letzter Zeit immer wieder mal von mangelndem Respekt gegenüber der Feuerwehr in Einsätzen liest. Für uns sind sie die Helden, sie halten zusammen und stehen 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Wir möchten ihnen mit dem Lied ein Denkmal setzen und zeigen, welche Werte für uns zählen: Zusammenhalt, Freundschaft, Bodenständigkeit", so die drei Thomanns.

Von Feuerwehren aus der ganzen Republik haben sie nach eigenen Angaben in den letzten Tagen Zustimmung erhalten und in den letzten Tagen auch bereits Beiträge hierzu für die ARD gedreht. Alleine im September werden die Dorfrocker der Pressemitteilung zufolge fünfmal im TV zu sehen sein, das nächste Mal am heutigen Dienstag in der MDR-Sendung "MDR um 4" und dann wieder am Sonntag, 23.September im ZDF-Fernsehgarten. red

——