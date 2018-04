Schnell und effizient

Zufriedene Mienen bei Kommandant Sebastian Müller von der Freiwilligen Feuerwehr Niederlauer und Einsatzleiter Maximilian Greiner bei der Einsatzübung am Rathaus in Niederlauer.

Über vierzig Feuerwehrfrauen und -männer aus Salz, Burglauer und Niederlauer waren eingesetzt, um einen angenommenen Zimmerbrand zu löschen und drei vermisste Personen zu retten.

Vier Trupps bahnten sich über verschiedene Angriffswege unter Atemschutz ihren Weg in das künftige Bürgerhaus zu den Vermissten und brachten sie in Sicherheit.

Kommandant Sebastian Müller, der den Einsatz im Anschluss auswertete, zeigte sich mit Einsatzleiter Maximilian Greiner sehr zufrieden, ebenso mit den Aktiven der drei Wehren.

"Es wurde schnell, effizient und fachlich versiert gearbeitet", freute er sich über gute Leistungen und eine ausgezeichnete Zusammenarbeit der drei Wehren. mmm