Eine Gruppe von Jugendlichen wurde am Mittwochabend Am Bleichrasen von der Polizei kontrolliert. Zuvor hatte die Streife beobachtet, wie einer von ihnen etwas weggeworfen hat, nachdem er den Streifenwagen erblickte. In unmittelbarer Nähe konnten die Beamten dann eine geringe Menge Marihuana auffinden, die einem 16-Jährigen aus der Gruppe zugeordnet werden konnte. Auf den Jugendlichen kommt eine Anzeige zu. pol