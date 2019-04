Schnell mal Geld abgehoben

Einen fast schon rätselhaften Fall eines EC-Karten-Diebstahls meldet die Polizeiinspektion Neustadt. Eine 60-jährige Frau befand sich am Donnerstagvormittag zum Einkaufen in einem Markt im Schafsteg. Dort hat ein Unbekannter ihre Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Die Frau fragte gleich an der Kasse, ob eine Geldbörse aufgefunden und abgegeben worden sei. Dies war aber nicht der Fall.

Börse da, Bargeld weg

Etwa eine Stunde später fand ein Kunde den Geldbeutel im Bereich der Einkaufswagen. Das Bargeld in Höhe von 400 Euro war verschwunden. Die Geschädigte hatte zwischenzeitlich ihre Bank von dem Diebstahl informiert und wollte ihre EC-Karte sperren lassen. Dabei erfuhr sie, dass bereits kurz nach dem Diebstahl 90 Euro vom Konto mit der EC-Karte abgehoben wurden.

Hinweise erbeten

Überraschenderweise war die benutzte EC-Karte wieder im aufgefundenen Geldbeutel. Der Dieb muss also die Börse entwendet, das Bargeld entnommen, Geld abgehoben, die EC-Karte zurückgesteckt und dann anschließend den Geldbeutel wieder im Bereich der Einkaufswagen abgelegt haben, vermutet die Polizei, die jetzt freilich auf Hinweise von Zeugen angewiesen ist. Wer etwas zur Aufklärung des Falls beitragen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 09568/94310 bei der Polizei in Neustadt. red