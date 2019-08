Schnell kritisiert Argumentation des Landratsamtes wegen der Situation im Stadtgraben

In die Diskussion um den Wunsch eines Hauseigentümers im Stadtgraben, vor seinem Anwesen Stellplätze zu schaffen, meldet sich nun auch Paul Schnell zu Wort. Der Geschäftsführer der Weka bezieht sich in erster Linie auf eine Stellungnahme des Landratsamtes, in der dieses erklärt hatte, das denkmalgeschützte Ensemble im Stadtgraben sei durch das Kaufhaus gestört (FT vom 10. August, Seite 17).

"Ich möchte mich nicht in dieses offensichtliche Ämterwirrnis einmischen. Verwehren möchte ich mich aber gegen die Behauptung des Landratsamtes, dass das Weka-Gebäude schuld daran sei, dass es im Bereich der strittigen Parkplätze bzw. Parkplatzzufahrt kein Ensemble mehr gebe, was nennenswert zu schützen sei. Dieses Ensemble gab es bereits vor Weka nicht oder nicht mehr. Einzig nennenswertes Gebäude wäre der ,Goldene Wagen' gewesen. Der ist im Zweiten Weltkrieg abgebrannt."

Das Weka-Gebäude sei in mehreren Bauabschnitten erstellt worden und trage im Hauptkern natürlich die Optik, "die man Gebäuden im Jahr 1961 gab und die sich auch gegenüber der Weka im Nachbarschaftsumfeld wiederfindet". Entlang der Johann-Nikolaus-Zitterstraße sei es ein Flachdachbau gewesen. Hier sei später ein zweites Geschoss und ein Satteldach aufgesetzt worden. "Mit jeder dieser Veränderungen hat man versucht, eine Verbesserung der Optik zu erzielen und den recht wuchtigen Baukörper kleingliedrig erscheinen zu lassen", betont Schnell.

Vorher ein Fabrikationsgebäude

Der strittige Punkt, der Stadtgraben, sei vor Weka geziert gewesen mit einem baufälligen Fabrikationsgebäude, in dem Bier gebraut wurde. "Ob dieses dem Ensemblegedanken näher gelegen hätte, liegt im Auge des Betrachters. Wir denken, dass dies nicht der Fall war", erklärt Schnell. "Dass in unserer Stadt vieles nicht weitergeht, werden viele Bürger bemerken. Sehr viele Bauruinen stehen herum, um die sich seit Jahren keiner kümmert", übt Schnell generelle Kritik an der Politik. Dank sei Herrn Holzmann geschuldet, ohne dessen Hotelengagement in der Oberen Stadt mit den vielen sanierten Einzelgebäuden vieles noch schlimmer aussehen würde.

"Wir leisten es uns, an unserer ersten Adresse für anfahrende Gäste der Stadt - unserem Großparkplatz Kaulanger - diese mit im Kern wunderschönen Hallengebäuden zu empfangen, deren Gesamtoptik aber signalisiert, fahrt besser wieder nach Hause", so Schnell voller Ironie, die sich in folgenden Sätzen fortsetzt: "Auf der einen Seite ein mickriges Toilettenhäuschen, was im Innern aber immer sehr gepflegt ist, und am anderen Ende eine Glasentsorgungsstation. Um hier das Ensemble komplett zu machen, hat man die Gebäudewand noch mit einer großen Plakatfläche geschmückt." Die Stellplatzflächen seien ein Flickwerk, und der Asphalt sei an einigen Stellen bereits in die Kompostierung übergegangen.

Vieles liegt im Argen

Für Schnell liegt in Kronach vieles im Argen. Es seien auch viele Bausünden begangen worden. "Ich möchte hier auf das Landratsamt selbst, das neue Rathaus und auch jetzt auf die Sanierung des VHS-Gebäudes verweisen. Bei Letzterem fragt man sich, was will einem der Architekt mit diesem Gebäudegewürfel sagen? Es geht hier aber nicht um den Architekten. Es muss ja auch eine Stelle genehmigt und die Mittel für den Bau zur Verfügung gestellt haben."

Damit schlägt Schnell den Bogen zum Weka-Gebäude: "Nun von Seiten des Landratsamts sich gerade unser Gebäude für die Kritik herauszusuchen, entbehrt jeglicher Grundlage." Sicherlich hätte man im 16. Jahrhundert so nicht gebaut und würde es auch heute wieder in einer anderen Variante tun. Es sei aber immer darauf geachtet worden, dass es sich in das umliegende Stadtbild einordnet. "Es wurde auf steile Giebel geachtet, und beim Erweiterungsbau 1985 wurde aus einem eher flachwinkligen Dach ein mit mehreren Steilgiebeln versehenes Gebäude. Ebenso verhielt man sich 1981 bei dem Gebäudeanbau im Stadtgraben."

Aufs Gesamtbild geachtet

2009 habe Weka zwischen dem Stadtgraben und Johann-Nikolaus-Zitterstraße eine Brachfläche erworben und zu einem Firmenparkplatz umgebaut. "Auch hierbei wurde darauf geachtet, dass diese Fläche sich in das Gesamtbild einfügt. Wie sich die Umgebung um unser Gelände darstellt, dafür kann unser Unternehmen nichts. Da sitzen die Verantwortlichen an anderer Stelle."

Der Stadtgraben sei zudem für die Anlieger von der Johann-Nikolaus-Zitterstraße kommend bis zum Haus 7 anfahrbar. So jedenfalls weise es ein Verkehrsschild an dieser Stelle aus. Da diese Einschränkung bis zu diesem Gebäude gegeben sei, heißt dies auch, dass man nur auf diesem Weg wieder herausfahren sollte. "Problem, es hält sich keiner dran."

Gefährliche Situation

Immer wieder komme es daher für Fußgänger aus der Gasse zwischen den beiden Weka-Gebäuden kommend zu gefährlichen Situationen. "Die Fußgänger, die sich auf einem vermeintlich durch Beschilderung für Fußgänger und Radfahrer geschützten Bereich bewegen, treten unbedarft in den querenden Stadtgraben ein und sehen sich hier mit den in beide Richtungen fahrenden Fahrzeugen konfrontiert, die mit sehr hohen Geschwindigkeiten an der Gasse vorbeipreschen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier ein Mensch zu Schaden kommt", ist Schnell überzeugt.

Daher stufe er eine komplette Freigabe des Stadtgrabens für den Anliegerverkehr als sehr bedenklich ein. Es sollte deshalb bei der bisherigen beschränkenden Regelung bleiben. red