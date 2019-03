Schnell abgewickelt

Eine Sitzung von mittlerer Länge hatte Bürgermeister German Hacker am Mittwoch angekündigt, als der Bauausschuss zusammentrat. Tatsächlich standen 17 Punkte auf der Tagesordnung. Dennoch war das Pensum in gerade mal 20 Minuten geschafft.

Verschiedene Vorhaben fielen unter die Genehmigungsfreistellung, so auch der Neubau eines Einfamilienhauses in der Kapellenstraße in Haundorf. Ein "Uralt-Bebauungsplan" aus den 1970er Jahren war dort angepasst worden. An ein Haus in der Margeritenstraße 7 darf ein Büro mit zwei Kellerräumen und Eingangsüberdachung angebaut werden.

Für den Neubau eines Einfamilienhauses in der Möhrendorfer Straße 11 in Niederndorf wurde eine Befreiung dahingehend erteilt, dass die Garage außerhalb der festgesetzten Fläche stehen darf. In der Flughafenstraße 22 darf eine weitere Wohnung im Dachgeschoss errichtet werden. Zwei Erker und zwei Gauben erhielten diesbezüglich grünes Licht.

Gegenüber der Grundschule in Niederndorf entstehen in der Dechsendorfer Straße zwei Doppelhaushälften. Ein Gartenhaus, das in der Lortzingstraße 19 aufgestellt werden soll, steht dann zwar außerhalb der Baugrenze, eine Befreiung wurde aber erteilt. Und im Burgstaller Weg 8 wurde, schräg gegenüber der evangelischen Kirche, der Abbruch eines Einfamilienhauses angezeigt. bp