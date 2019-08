Schneise der Verwüstung

Ein 51-jähriger VW-Fahrer richtete am Donnerstag kurz nach 9 Uhr im Bereich Letzengasse/Königstraße einen Verkehrsunfall an, bei dem Sachschaden in Höhe von knapp 40 000 Euro entstanden ist. Ursächlich dafür waren vermutlich gesundheitliche Probleme des VW-Fahrers. Er drückte deswegen das Gaspedal voll durch, fuhr gegen einen geparkten Pkw, bevor er dann noch ein Garagentor sowie einen Verteilerkasten streifte.

Anschließend fuhr er weiter in falscher Richtung durch die Obere Königstraße, wo zwei Fußgänger zur Seite springen mussten, um nicht überfahren zu werden. An der Einmündung Kettenbrücke/Untere Königstraße streifte der Mann dann noch zwei Fahrzeuge, bevor er endlich zum Stillstand kam. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem Autofahrer eine Blutentnahme an. pol