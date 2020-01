Schneiderbanger ist "Wackerer Recke"

Zu einer schönen Tradition ist es mittlerweile in Reckendorf geworden, am Ende des Jahres den Ehrenamtlichen zu danken. So erinnerte der Erste Vorsitzende des Ortskulturrings, Erwin Wahl, nach der musikalischen Einleitung durch die jüngste Nachwuchs-Bläserklasse an die Festivitäten vor Ort, die in diesem Jahr ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich gewesen wären.

Dabei musste Wahl zufolge jeweils der Spagat geschafft werden, einerseits die Verdienste der Vereinsmitglieder zu ehren, andererseits den Gästen ein ansprechendes Programm zu bieten. So feierte die Freiwillige Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen, und dies an zwei Terminen: Ende März mit dem Festkommers und Ende Mai mit Gedenkgottesdienst, Fahrzeugweihe und Festzug. Sein 40-jähriges Bestehen durfte der 1.-FC-Bayern-Fan-Club im Juni begehen, und der Hassbergverein folgte mit seinem 50. Geburtstag vier Wochen später. Zum ersten Mal nahm Reckendorf auch am Blues- und Jazzfestival teil, das nur mit dem Einsatz der einheimischen Vereine gestemmt werden konnte.

"Vereine könnten wieder attraktiver werden, wenn sie Orte werden, an denen Menschen sich wohlfühlen und respektiert werden, Orte, die jene gerne aufsuchen, weil man dort Freundschaft schließen und etwas miteinander bewegen kann", appellierte der OKR-Vorsitzende.

Wichtig sei es, den Führungsnachwuchs zu gewinnen, wofür bestehende Strukturen untersucht und verändert werden müssten. Auch sollten die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden, um die zeitliche Belastung für den Einzelnen einzugrenzen. Die Vereine brauchen demnach eine Anerkennungskultur, eine Wertschätzung, die mit diesem Abend verbunden sein soll, so Wahl. Und es sei auch erfreulich, dass sich in Reckendorf wieder zahlreiche Bürger den Gemeinderatswahlen stellen. Ihre Namen seien häufig identisch mit denen von Vereinsvorständen, denn sie alle hätten Spaß daran, Dinge vor Ort mitzugestalten.

Spaß an der Gestaltung im Ort haben auch die Gartenfreunde Reckendorf, deren Kinder- und Jugendarbeit vorbildlich organisiert ist. Teamsprecher Georg Schmidt wies auf die verstärkte Kooperation mit anderen Organisatoren hin, wie z.B. dem Bayerischen Staatsforst, dessen Führung "Erlebe-Bruder-Wald" auf dem Walderlebnispfad bei den Kindern eine große Begeisterung hervorgerufen hatte. Auch der Landesbund für Vogelschutz besitze in seiner Umweltstation "Fuchsenwiese" ein reiches Angebot, das Jugendliche interessiert.

Zusätzlich werden Veranstaltungen mit Experten organisiert, Führungen auf den heimischen Fluren durchgeführt, um spielerisch die Bedeutung der dort wachsenden und für die Gesundheit wichtigen Kräuter zu erklären. Das attraktive Angebot des Ferienprogramms umfasste "Dot-Painting" (Zeichentechnik der australischen Eingeborenen), die Herstellung von "Traumfängern" (indianische Kultobjekte), den Bau von Insektenhotels sowie die Dekoration von Blumentöpfen.

Auch für den Wettbewerb des bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege konnten die Reckendorfer Jugendlichen begeistert werden. Sie sollten den wertvollsten menschengemachten Lebensraum kennenlernen: die Streuobstwiese. Die Kinder lasen die Äpfel vom Boden auf, sortierten, wuschen und schnipselten sie klein, damit sie anschließend in der Obstpresse zerkleinert werden konnten. In kürzester Zeit waren fünf Liter naturreiner Apfelsaft entstanden. Während der tags darauf durchgeführten Kürbisprämierung konnte das Produkt schon mit Stolz ausgeschenkt werden. Als Lohn für ihr Engagement erhielten die Gartenfreunde vom Kreisverband Bamberg eine Saftpresse und Apfelschälmaschine, um im kommenden Jahr das Wissen nachhaltig vertiefen zu können. Schmidt beendete seine Ausführungen mit dem Wunsch, dass sich auch in Zukunft Mitglieder finden würden, welche die große Verantwortung übernehmen, den jungen Nachwuchs zu fördern.

Diesem Wunsch schloss sich Erster Bürgermeister Manfred Deinlein an. Das Johannifeuer, die Seitenbachkerwa, die Ausstellungen der Kleintierzüchter, der Kerwasumzug, der Weihnachtsmarkt seien feste Größen in der Gemeinschaft und belebten das gesamte Dorf. Immer wieder würden die Freiwillige Feuerwehr und die Reckendorfer Musikanten gebraucht, doch seien auch sonst viele Helfer im Einsatz, wie z.B. anlässlich des Seniorennachmittags. Chormusik und Theater tragen zum kulturellen Leben der Gemeinde bei, lobte Deinlein.

Besonders wichtig sei es, die Schwachen im gemeinsamen Handeln mitzunehmen, erinnerte das Gemeindeoberhaupt die Anwesenden. Und in diesem Sinn schritt der Bürgermeister zur Verleihung des Titels "Wackerer Recke", der bereits zum fünften Mal verliehen wurde: Dabei handelt es sich um eine freiwillige Tat, die unentgeltlich angeboten wird, ohne die Funktion in einem Verein oder einer anderen Gemeinschaft auszuüben.

Unter dem Motto "Asyl in Reckendorf" - so die Laudatio - hatte sich Anton Schneiderbanger bereiterklärt, einen Reckendorfer Bürger bei sich aufzunehmen, der aus gesundheitspolizeilichen Gründen sein Haus von heute auf morgen verlassen musste. Mittlerweile ergänzen sich die beiden und bilden dank der unbürokratischen Hilfe des "Wackeren Recken 2019" eine sich unterstützende "Männer-WG". Sichtlich gerührt nahm Schneiderbanger die Urkunde in Empfang. Adelheid Waschka