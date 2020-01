Schneider "wird passiv"

Hans Schneider wechselt nach 45 Jahren aktivem Dienst bei der Feuerwehr Steinwiesen in den passiven Sektor. Er baute den Atemschutz in Steinwiesen mit auf und trug von 1988 bis 2000 Verantwortung als Atemschutzgerätewart, 2000 übernahm er die Leitung des Atemschutzes. Der "Schlossschneiders Hans" ist immer da, wenn er gebraucht wird. So manche Veranstaltung wäre ohne ihn und seine Familie nicht möglich gewesen. Bei Festen steht er meist hinter der Essenstheke.

Staatliche Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Dienst am Nächsten gingen an drei verdiente Feuerwehrler. Aus der Hand von stellvertretendem Landrat Gerhard Wunder und Kreisbrandinspektor Frank Fischer erhielten Tino Hümmer, Mario Renk und Manuel Schmidt diese Auszeichnung.

Für 20 Jahre Dienst wurde Dominic Beiergrößlein geehrt.

Eine Säule des Vereins bilden die beiden, die für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet wurden. Die Verdienste und das große Engagement von Bruno Beierlorzer und Gerhard Welsch ist wegweisend für so manchen "Jungspund" in der Feuerwehr. Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Werner Kuhnlein, Ludwig Schrepfer und Ägidius Kuhnlein ausgezeichnet.

Kommandantin Kerstin May gab einen Rückblick. Der Höhepunkt des Jahrs war das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10. 43 Einsätze wurden geleistet, davon sechs Brandeinsätze, 17 Technische Hilfeleistungen, fünf Sicherheitswachen, elf sonstige Tätigkeiten, zwei ABC-Einsätze, und es gab auch zwei Fehlalarme.

Den Mitgliederstand bezifferte May mit 63 Aktiven, davon fünf Feuerwehranwärter, 48 Passive, drei Fördermitglieder und ein Ehrenmitglied. Erfreulich ist, dass man neun Neuaufnahmen bzw. Rückkehrer begrüßen konnte.

Nach dem Faschingsumzug am 23. Februar ist das Café Flori wieder fürs Faschingstreiben geöffnet. Außerdem findet das Sommerfest am 4. Juli wieder auf dem Rathausplatz statt. Im Herbst steht das neue Fahrzeug im Mittelpunkt.

Der Bürgermeister und stellvertretende Landrat Gerhard Wunder dankte für das gute Miteinander. Die Feuerwehren in der Gemeinde seien gut aufgestellt. KBI Frank Fischer sprach Dank aus. Günter Deuerling überbrachte die Grüße der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Steinwiesen. sd