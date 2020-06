Schneider: Derzeit wird die Jugend vergessen

Bei der aktuellen Diskussion rund um Theatersanierung, Neubau des Globe, Nachnutzung und Güterbahnhofareal wird ein wichtiger Aspekt übersehen: die Jugend. Dieser Ansicht ist Oliver Schneider von der Künstler- und Eventagentur Streckenbach. Vor kurzem habe er mit einem Coburger-Gastronomen und Veranstalter eine sehr emotionale Unterhaltung geführt. Seit mehr als 15 Jahren organisiere dieser Mann Band-Konzerte. Zuschüsse habe er dafür bislang nie erhalten. Doch was ihn jedoch am meisten frustriere, seien die mangelnde Anerkennung und Wertschätzung. Eine Stadt, die junge Leute für sich begeistern möchte, sollte gerade auch die kulturellen Interessen dieser Gruppe ernst nehmen, betont Oliver Schneider. Dazu gehörten auch Überlegungen wie die Gesamtkonzeption im Coburger Süden. Ein konstruktiver Dialog, der alle kulturellen Interessen berücksichtige, sei sicherlich ein besserer Ansatz als Ablehnung oder kulturelles Insel-Denken. Und weiter betont Schneider: "Es sollte Kultur-Orte und Kultur-Angebote für alle Altersgruppen geben. Gerade auch für die Jugend. Man hat das Gefühl, dass gerade diese Gruppe jetzt in der Covid-19-Krise völlig vergessen wird." red