Schneiden von jungen und alten Obstbäumen

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege bietet unter der Leitung von Kreisfachberater Michael Stromer zwei Obstbaum-Schnittkurse an: Am Freitag, 8. März, wird der Erhaltungsschnitt bei alten Obstbäumen auf der Streuobstwiese unterhalb von Kloster Banz gezeigt. Treffpunkt ist um 14 Uhr. - Die Erziehung junger Obstbäume steht beim Schnittkurs in Kleukheim am Samstag, 9. März, auf dem Programm. Er findet statt auf der Obstwiese hinter der Trockenmühle (von Ebensfeld kommend vor Kleukheim rechts den Flurweg hoch). Treffpunkt ist ebenfalls um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. red