Hintergrund Mit dem richtigen Schnitt bis zum Ende des Winters legt man die Grundlage für gesundes Wachstum im Frühjahr und Sommer - und für eine reiche Obsternte. Bücher und Anleitungen aus dem Internet (Youtube) können helfen, allerdings nur bedingt, weil der Baum im echten Leben doch ganz anders aussieht als das Musterbeispiel. Um diese Jahreszeit bieten viele Gartenbauvereine Schnittkurse an. Rat vom Profi gibt es unter anderem bei der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim, die neben Schau- und Versuchsgärten (auch in Bamberg) eine informative Homepage pflegt: www.lwg.bayern.de

Schnitt-Regeln Ein Baum sollte im Idealfall eine pyramidenförmige Krone haben und das Astwerk so licht sein, "dass eine Krähe durchfliegen kann". Das heißt konkret: Der Baum hat in der Verlängerung des Stamms einen langen Haupttrieb. Die Nebentriebe - fünf bis sieben - sollten deutlich kürzer sein. Beim Winterschnitt werden alle Triebe entfernt, die steil nach oben, nach unten oder in die Krone hinein- beziehungsweise kreuz und quer wachsen. Seitentriebe werden um etwa ein Drittel gekürzt.

Entschlossenheit Einen radikalen Rückschnitt brauchen Weinstöcke. Da neue Triebe in einer Saison locker zehn Meter oder mehr wachsen, kann man sehr viel "Holz" aus dem Vorjahr wegschneiden, ohne dass das dem Rebstock schadet. Im Gegenteil: Lässt man die Reben wachsen, wie sie wollen, werden die "Versorgungswege" zu lang, was die Pflanze schwächt. Außerdem leidet der Ertrag, und ein Stock, der vergreist, ist auch kein schöner Anblick.

Fingerspitzengefühl Einen behutsamen Schnitt vertragen jetzt die Kübelpflanzen im Winterquartier. An den länger werdenden Tagen sollte man das Asyl von Oleander und Co. regelmäßig lüften und außerdem die Pflanzen auf Krankheiten und Schädlinge kontrollieren. Befallene Blätter und Zweige sollte man abschneiden und dann in der Mülltonne (nicht auf dem Komposthaufen) entsorgen. gf