Schneewittchen mal ganz anders

Die Unterstufentheatergruppe des Gymnasiums Herzogenaurach bringt am Wochenende noch zweimal das Stück "Schneewittchens Karriere" von Christof Stückelberger auf die Bühne.

Die Schneewittchen-Geschichte in einem modernen Setting, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule: Der überzeugend gespielten bösen Stiefmutter (Jamie Bauer) geht es nicht nur um Schönheit, die sie ständig von ihrem Spiegel (Franziska Böhm) bestätigt haben möchte, sondern um die Anzahl der Facebook-Freunde und Twitter-Follower.

Schneewittchen, charmant gespielt von Amelie Kreutz, flüchtet nicht zu den sieben Zwergen, sondern zu der Profisängerin und -tänzerin Claire (Lina Winkelmann) und der Physikstudentin Meral (Eta Hoffmann-Herbszt) in eine Mädchen-WG. Dort trifft sie auch zum ersten Mal auf drei mögliche Heiratskandidaten in Gestalt des gestiefelten Katers (Paula Rettig), Aladin (Arion Haxhiu) und Prince Charming (Timea Gál) in Begleitung seines Hofnarren Joystick (Sabrina Brehm).

Die große Liebe ist aber nicht einer der Prinzen, sondern der Erzähler Manu Grimm (Josephine Inkmann), und auch sonst ist vieles anders als in dem bekannten Märchen. Es gibt eine Selbsthilfegruppe für Märchenbösewichte, geleitet von Aida (Hana Le). Der böse Wolf (Leah Fischer), Rumpelstilzchen (Timea Gál), die böse Hexe (Kayla Moya Latham) und andere spielen eine Rolle. Natürlich ist Schneewittchen auch Gast in zwei Talkshows und steht den Talkmasterinnen Miranda (Eva Matczak) und Sophia (Sofie Kraus) Rede und Antwort. In einer dramatischen Szene trifft sie sogar auf den leibhaftigen Tod (Paula Retzer). Doch am Ende, wie könnte es anders sein, entscheidet sich Schneewittchen für das Leben und eine Karriere im Showbusiness.

Karten an der Abendkasse

Seit Beginn des Schuljahres probt die Unterstufentheatergruppe unter der Leitung von Daniela Zell und Verena Stephan die moderne Märchenkomödie. Das Stück haben sich die 15 Mädchen und Arion (Prinz Aladin), der einzige männliche Teilnehmer, selbst ausgesucht, und auch die Rollenvergabe erfolgte demokratisch. Aufführungen finden heute und am Sonntag, 27. Januar, jeweils um 18.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt. Eintrittskarten zum Preis von drei bzw. fünf Euro sind an der Abendkasse erhältlich. red