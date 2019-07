Schneewittchen bei Kneipp

Das Sommerfest des Kneipp-Vereins Muggendorf erfreut sich bleibender Beliebtheit. Das zeigte sich bei der Veranstaltung in der schmucken Kneipp-Anlage.

Dabei ließen sich die Besucher die von den Kneipp-Damen gebackenen Kuchen und Torten schmecken. Zur Unterhaltung der zahlreichen Gäste kam das Märchen "Schneewittchen und die sieben Zwerge" zur Aufführung. Bei dem Stück in etwas abgewandelter Form überzeugten die Vereinsvorsitzende Margot Oschatz und ihre Tochter Alexandra als Schneewittchen in den beiden Hauptrollen mit ihrem schauspielerischen Geschick. Am Ende gab es für alle Teilnehmer viel Applaus. Für dezente Unterhaltungsmusik sorgte "Helmut". hl