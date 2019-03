Schneeglätte: Auto schleudert an Baum

Eine 46-jährige Frau aus dem Altlandkreis Bad Brückenau ist am Montagmorgen zwischen Schönderling und Schondra auf schneebedeckter Fahrbahn mit ihrem Pkw ins Schleudern geraten. Ihr Opel Meriva ließ sich nicht mehr abfangen und prallte an einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand rund 8000 Euro Schaden. pol