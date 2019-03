Schneefall: Von der Straße abgekommen

Am Montag gegen 5.45 Uhr war eine 55-jährige VW-Fahrerin auf der Kreisstraße 12 von Hammelburg in Richtung Elfershausen unterwegs. Aufgrund von plötzlich eintretendem starken Schneefall und den schlechten Sichtverhältnissen kam sie leicht nach rechts von der Straße ab und touchierte dabei mit der hinteren Stoßstange ihres Pkw die Leitplanke. Hierbei entstand am Fahrzeug ein Schaden von ca. 1000 Euro. pol