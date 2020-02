Schneefall sorgt für Behinderungen

Sturmtief "Bianca" hat am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag für mehrere Einsätze der Feuerwehren, der Polizei und des Winterdienstes gesorgt. Am Lagerberg hingen die Fahrzeuge aufgrund des starken Schneefalles und der glatten Fahrbahn fest und kamen nicht mehr weiter. Zwischen Völkersleier und Heiligkreuz, in Trimberg an der Einfahrt zur Bergstraße sowie auf der Kreisstraße 37 zwischen Oberthulba und Elfershausen stürzte jeweils ein Baum auf die Straße. Auf der B 27, kurz vor Obereschenbach, stand am Donnerstagabend ein Lkw, der aufgrund des starken Schneefalls nicht weiterkam. Ein nachfolgender BMW-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr zum Stehen bringen und fuhr in die Leitplanke. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die Staatsstraße 2294 von Gauaschach in Richtung Büchold, als plötzlich ein Baum auf seinen Pkw fiel. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. pol