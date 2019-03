Schneebar in Franken?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 14. März 2019 ist ARBERG.

Der Markt Arberg befindet sich im mittelfränkischen Landkreis Ansbach und zeichnet sich durch seine interessante Lage in einer Grenzregion an der Wasserscheide. Zwischen Altmühl, Wiseth und Wörnitz treffen die fruchtbaren Meeresablagerungen des Schwarzen Jura auf die waldreichen und sandigen Böden des Keupers. Früher trennte der Limes die römische Provinzregion vom Siedlungsraum der Germanen.

Nahe des Altmühlsees gelegen eignet sich Arberg als perfekter Erholungsort für Kinder und Familien. In allen Ortsteilen gibt es günstige Übernachtungsmöglichkeiten und teilweise auch die Option von Urlaub auf dem Bauernhof.

Gut ausgeschilderte Wander- und Radwege zwischen den Seen und durch das größte zusammenhängende Waldgebiet in Mittelfranken, bieten Wanderern und Radfahrern ein besonderes Erlebnis in der Natur.

Gewinner

26 Personen haben auf der gemeinde.inFranken.de Facebookseite mitgerätselt. Wir freuen uns sehr über eure Lösungen!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Doreen Martin" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)