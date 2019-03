Schnee wird zum Verhängnis

Auf der schneebedeckten Fahrbahn der Bundesstraße 26 verlor am Montag gegen 7 Uhr ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW. Der Fahrzeugführer drehte sich und kollidierte mit der linken Schutzplanke. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, an den Leitplanken Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.