Schneckenlohe wurde sogar von einigen Autoreifen "befreit"

Zum dritten Mal hatte der 1. Bürgermeister der Gemeinde Schneckenlohe, Knut Morgenroth, zusammen mit dem Umweltbeauftragten des Gemeinderates, Georg Völker die Bürger, Vereine und Organisationen zur Teilnahme an einem Umwelttag aufgerufen.

Erfreut zeigte man sich, dass über 30 Umweltaktivisten, darunter auch zahlreiche Kinder, erschienen sind, um rund zwei Stunden lang in Schneckenlohe und in den Gemeindeteilen Beikheim und Mödlitz den Müll von unvernüftigen Zeitgenossen einzusammeln unter dem Motto "Wir wollen unsere schöne Gemeinde und Landschaft von weggeworfenem Unrat und Müll des vergangenen Jahres befreien".

Obwohl zum Abschluss viele volle Müllsäcke beim Bauhof der Gemeinde abgegeben wurden, war man auch zufrieden, dass es weniger Müll war, als in den vergangenen zwei Jahren. Trotzdem gab es wieder erstaunliche "Fundstücke", darunter auch zahlreiche Autoreifen.

Knut Morgenroth bedankte sich bei allen freiwilligen Helfern für ihren Einsatz. Als Belohnung lud er alle anschließend zu einem Imbiss in den Biergarten der Gastwirtschaft Dötschel ein und für die Kinder gab es Süßigkeiten. Aber nicht nur Müll wurde bei diesem Umwelttag gesammelt, sondern es gab auch wieder eine große Pflanzaktion. In der Nähe des ehemaligen Bahnhofes von Mödlitz pflanzten Georg Völker, unterstützt von Fabian Kristek und Gerold Höhn den Baum des Jahres 2018, eine Esskastanie unter fachkundiger Anleitung des 1. Bürgermeisters und Aufsicht des zehnjährigen Julius Fischer. Anschließend wurde noch ein Spalier von über 20 Kopfweiden entlang der Streuobstwiese am Pförtlein zwischen Mödlitz und Schneckenlohe angelegt. hfm