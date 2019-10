Schnauzturnier in der "Alten Schmiede"

Die Dorfgemeinschaft von Neuses lädt am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr zu ihrem Schnauzturnier in die "Alte Schmiede" ein. Gewertet wird wie immer in zwei Gruppen, Jugendliche bis 14 Jahren und Erwachsene, wobei teilnahmeberechtigt nur Einwohner von Neuses und Mitglieder der Neuseser Vereine sind. Hingewiesen wird auch bereits auf die nächsten Termine, auf den Halloween-Abend am Donnerstag, 31. Oktober, einen Seniorennachmittag am Sonntag, 10. November, und auf das Schlachtfest am Samstag, 16. November. Alle Veranstaltungen finden in der Alten Schmiede statt. red