Schnapsidee mündet in Rollerdiebstahl

Mehrere Jugendliche saßen am Samstag um 17.15 Uhr zusammen und chillten. Plötzlich beschloss ein 23-Jähriger, einem 17-jährigen Redwitzer den Schlüssel seines Rollers wegzunehmen und damit davonzufahren. Sein 27-jähriger Kumpel aus Küps sprang beim Wegfahren noch hinten auf den Mitfahrersitz und beide entschwanden mit dem Zweirad. Nach einer Fahndung konnten sie in Johannisthal gestellt werden. Die Alkotests ergaben Werte im Bereich von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Beide beschuldigten sich gegenseitig, gefahren zu sein, und werden wegen Diebstahls und Fahrens in betrunkenem Zustand angezeigt.