Am Mittwochnachmittag konnte ein 42-jähriger Mann in Weilersbach des Ladendiebstahls überführt werden. Der Ladendieb hatte bereits am Dienstagabend in dem Verbrauchermarkt in der Ebermannstädter Straße zunächst unbemerkt mehrere Schnapsflaschen im Wert von circa 175 Euro in seiner Bekleidung aus dem Laden geschleust. Er muss sich nun für seine Tat verantworten.